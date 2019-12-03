Оппозиционный мэр Стамбула выиграл бы президентские выборы у Эрдогана, - опрос

3 декабря, 2019, 12:25

В случае проведения президентских выборов в Турции, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган уступил бы мэру Стамбула Экрему Имамоглу на пять процентных пунктов

Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного социологической компанией Piar, сообщает Turkish Minute.

Респондентам задавали вопрос: "За кого вы бы голосовали на президентских выборах только с двумя кандидатами, Эрдоганом и Имамоглу?". 44,5% опрошенных отметили, что проголосуют за Имамоглу, 39,7% ответили, что поддержали бы действующего президента Эрдогана.

Опрос проводился в рамках интервью лицом к лицу с 1416 людьми в 26 провинциях Турции с 19 по 24 ноября.

Имамоглу был избран мэром Стамбула от главной оппозиционной Республиканской народной партии на повторных выборах в июне. Хотя он выиграл у провластного кандидата на очередных местных выборах в марте, результат голосования отменили по требованию Партии справедливости и развития Эрдогана.

Успех Имамоглу на выборах мэра и его поддержка среди избирателей привели к комментариям, что он может стать следующим президентом Турции.

Эрдоган также занимал должность мэра Стамбула между 1994 и 1998 годами. Эрдоган был избран президентом в 2014 году, а затем - в 2018 году.

Многие люди критикуют Эрдогана за то, что он стал авторитарным правителем, заставляет замолчать инакомыслящих и преследует своих критиков.