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Espreso.tvОбществоНовая почта будет собирать вторсырье на переработку в крупнейших городах Украины

Новая почта будет собирать вторсырье на переработку в крупнейших городах Украины

В ближайшее время во всех отделениях Новой почты (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Полтава), можно будет оставлять упаковку: бумагу, гофрокартон и бумажный уплотнитель, стрейч, пузырчатую пленку и пакеты

Об этом сообщает Центр управления отходами.

Отметим, пилотный проект запустили в апреле-июле в 10 отделениях Киева (№№20, 28, 39, 57, 58, 66, 142, 201, 250, 326). Там установили по три бокса: для бумаги и картона, прозрачных стрейч-пленок и пузырчатой упаковки, а также для пакетов и цветной стрейч-пленки.

За три месяца собрали более 4,5 тысячи килограммов вторсырья. Около 80% - это бумага и картон.

В дальнейшем боксы будут устанавливать в городах-миллионниках. Решили оставить два бокса: один для макулатуры и гофрокартона, и один для всего полиэтилена, без деления на цветной и прозрачный. Дальнейшую сортировку полиэтилена будут осуществлять подрядчики.

 
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