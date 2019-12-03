Новая почта будет собирать вторсырье на переработку в крупнейших городах Украины

3 декабря, 2019, 16:18

В ближайшее время во всех отделениях Новой почты (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Полтава), можно будет оставлять упаковку: бумагу, гофрокартон и бумажный уплотнитель, стрейч, пузырчатую пленку и пакеты

Об этом сообщает Центр управления отходами.

Отметим, пилотный проект запустили в апреле-июле в 10 отделениях Киева (№№20, 28, 39, 57, 58, 66, 142, 201, 250, 326). Там установили по три бокса: для бумаги и картона, прозрачных стрейч-пленок и пузырчатой упаковки, а также для пакетов и цветной стрейч-пленки.

За три месяца собрали более 4,5 тысячи килограммов вторсырья. Около 80% - это бумага и картон.

В дальнейшем боксы будут устанавливать в городах-миллионниках. Решили оставить два бокса: один для макулатуры и гофрокартона, и один для всего полиэтилена, без деления на цветной и прозрачный. Дальнейшую сортировку полиэтилена будут осуществлять подрядчики.