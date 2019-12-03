Не вижу различия между терроризмом и Россией, - Пристайко на саммите НАТО

3 декабря, 2019, 20:32

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, сообщает ЕП.

Комментируя дискуссию об определении в НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.

"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то иное?" - пояснил он.

Пристайко уточнил, что действия России на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.

"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.

По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на Россию.

"То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.