Не вижу различия между терроризмом и Россией, - Пристайко на саммите НАТО
Об этом он заявил на конференции NATO Engages, сообщает ЕП.
Комментируя дискуссию об определении в НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.
"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то иное?" - пояснил он.
Пристайко уточнил, что действия России на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.
"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.
По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на Россию.
"То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.
- Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в Альянс.
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