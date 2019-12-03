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Espreso.tvОбществоНе вижу различия между терроризмом и Россией, - Пристайко на саммите НАТО

Не вижу различия между терроризмом и Россией, - Пристайко на саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, сообщает ЕП.

Комментируя дискуссию об определении в НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.

"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то иное?" - пояснил он.

Пристайко уточнил, что действия России на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.

"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.

По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на Россию.

"То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.

  • Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в Альянс.
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