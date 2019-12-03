Monobank запатентовал изображение своего кота

3 декабря, 2019, 12:33

ООО "Финтех бэнд" зарегистрировало две торговые марки с изображениями кота, который является символом мобильного приложения monobank

Информация об этом появилась на сайте Укрпатента .

Свидетельства были выданы 25 ноября.

Отметим, monobank - розничный продукт АО Универсал Банк (входит в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко), который возник в рамках сотрудничества с командой Fintech Band. Ее создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет (сейчас - министр Кабмина), Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

monobank позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Проект генерирует основную прибыль Универсал Банка. За первые три квартала 2019 г. он увеличился в 15 раз - до 510,2 млн грн.