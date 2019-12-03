Киса-мем Лил Баб умерла из-за болезни

3 декабря, 2019, 14:26

Одна из самых известных кошек интернета Лил Баб (Lil Bub) умерла в возрасте восьми лет от болезни, которая разрушала ее кости

Об этом сообщил хозяин - музыкант Майк Бридавски на странице в Instagram .

"Мы потеряли чистейшую, добрейшую и полную жизненной силы кошку на планете. Баб была веселой и полной любви, когда лежала с нами в постели субботним вечером, и внезапно тихо умерла во сне", - написал хозяин.

На ее Instagram-аккаунт подписаны 2,4 млн поклонников.

Лил Баб родилась с врожденными аномалиями, которые повлияли на ее внешний вид и не дали ей "повзрослеть". Пушистика нашли прямо на улице, а потом она стала настоящей звездой. Также у кошки появился собственный сайт и шоу. Кошка даже стала героиней книги.

Бридавски рассказал, что смерть любимицы избавила его от тяжелого решения усыпить животное, которое со временем пришлось бы принимать. Музыкант уверен, что кошка повлияла не только на его жизнь, но и смогла привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Она стала одной из исследуемых учеными кошек, а также помогла собрать более $700 тыс на нужды подобных ей животных.