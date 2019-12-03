3 декабря, 2019, 09:55

Производитель товаров для дома IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года

Об этом в компании сообщили изданию НВ Бизнес.

"Для того чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украины и планирует открыть первый физический магазин в Киеве можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сообщили в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.