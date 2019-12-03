IKEA вновь перенесла открытие первого магазина в Украине - НВ
3 декабря, 2019, 09:55
Производитель товаров для дома IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года
Об этом в компании сообщили изданию НВ Бизнес.
"Для того чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украины и планирует открыть первый физический магазин в Киеве можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сообщили в компании.
В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.
- Напомним, 19 декабря 2017 г. сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок.
- Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
- В конце лета 2019 году в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
- В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.
- В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.
- По информации НВ Бизнес, IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. Кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.
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