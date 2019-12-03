Герою Украины, танкисту-киборгу Межевикину на аттестации поставили "несоответствие должности", рекомендовав перевод
3 декабря, 2019, 21:54
Танкист, подполковник, Герой Украины Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию в своей воинской части
Об этом Межевикин написал в Facebook.
"Айй литвинов мАлАдец. Ору. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых, и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год", - написал Межевикин.
В частности, в документе утверждается, что боевой офицер "часто находился на больничном и в отпуске" и не полностью справлялся с обязанностями.
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