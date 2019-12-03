ФОПы в масках Джокера протестуют под Радой: требуют отменить законы о кассовых аппаратах и кэшбек

3 декабря, 2019, 10:31

Представители малого бизнеса Украины требуют у президента отменить законы о ФОПах 1053 и 1073

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Предприниматели бастуют против введения кассовых аппаратов для ФЛП 2-й, 3-й и 4-й групп, указывая, что это придаст много отчетности и учета, необходимость привлекать в штат бухгалтеров и компьютерщиков, что увеличивает их расходы.

"Предприниматели одеты в маски Джокера - таким образом намекая депутатам, что не нужно ущемлять малый бизнес, и отменить принятые Радой законы 1053 (предусматривает кассовые аппараты для всех физических лиц-предпринимателей, - ред.) и закон 1073 о кэшбеке для покупателя, если ему выдали не такой чек", - передает корреспондент Еспресо.

"Те нормы законов, которые были приняты - 128 и 129, полностью отменяют упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса, вводят дополнительный учет для товаров и услуг, а также предоставляют дополнительные права налоговой для проверки микро и малых предпринимателей", - объясняет Александр, организатор акции.