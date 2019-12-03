FIFA 20: ван Бастена исключили из списка "кумиров" за нацистское приветствие
Об этом сообщает footboom.com.
Знаменитый нидерландский форвард Марко ван Бастен исключен из списка "кумиров" футбольного симулятора FIFA 20. EA Sports отреагировали на нацистский скандал вокруг трехкратного обладателя "Золотого мяча" и удалили карточку из видеоигры.
"Нам известно о словах Марко ван Бастена. Мы придерживаемся принципов равенства и разнообразия и ожидаем, что они соблюдаются в нашей игре. Поэтому с этого момента и до уведомления карта "кумира" Марко ван Бастена исключается из наборов и драфта", - говорится в сообщении.
В ноябре, накануне матча 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между "Аяксом" и "Хераклес", Марко ван Бастен произнес в эфире нацистское приветствие: "Sieg Heil", что вызвало большой ажиотаж в сети.
- 26 ноября трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко ван Бастен отстранен от работы на телеканале Fox Sports за нацистское приветствие в прямом эфире
- 7 августа голкипер бельгийского "Брюгге" Симон Миньйоле был обвинен в нацизме в связи с 88-м игровым номером на спине.
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