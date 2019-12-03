 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФБР назвало российские мобильные приложения угрозой нацбезопасности

ФБР назвало российские мобильные приложения угрозой нацбезопасности


фото: FaceApp
ФБР заявило, что каждое российское приложение, включая FaceApp, содержит контрразведывательную угрозу для США

Об этом сообщает The Hill.

Как сообщается, приложение, его политика конфиденциальности и условия использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России отдаленно получить доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в предстоящие выборы, агентство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности из-за приложений.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

3 декабря, 2019 вторник

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать