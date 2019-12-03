ФБР назвало российские мобильные приложения угрозой нацбезопасности
Об этом сообщает The Hill.
Как сообщается, приложение, его политика конфиденциальности и условия использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России отдаленно получить доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.
В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в предстоящие выборы, агентство примет меры.
Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности из-за приложений.
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