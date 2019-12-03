ФБР назвало российские мобильные приложения угрозой нацбезопасности

3 декабря, 2019, 10:53

ФБР заявило, что каждое российское приложение, включая FaceApp, содержит контрразведывательную угрозу для США

Об этом сообщает The Hill.

Как сообщается, приложение, его политика конфиденциальности и условия использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России отдаленно получить доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в предстоящие выборы, агентство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности из-за приложений.