Если бы этот закон действовал год назад, Федына уже была бы в заключении, - Княжицкий об изменениях в законодательство о неприкосновенности

3 декабря, 2019, 17:53

Ведь этим законом предлагается открытие уголовных дел на депутатов по решению генпрокурора

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в Верховной Раде.

"Если бы этот закон действовал год назад, то наша коллега София Федына уже была бы в заключении. Ведь этим законом предлагается открытие уголовных дел на депутатов по решению генпрокурора. Мы против этого! То, что генпрокурор у нас "ручной" мы прекрасно знаем из разговоров Трампа и Зеленского. После отмены депутатской неприкосновенности главным вопросом является установление действенных предохранителей от политических преследований. Очевидно, мы не оправдываем привлечение к ответственности за уголовное преступление. Но в стране существуют и политические преследования. На примере Федыны мы это прекрасно видим", - сказал он.

Княжицкий считает, что должен быть фильтр, который бы проверял наличие политических мотивов в преследовании депутата.

"Учитывая то, что суды не реформированы, мы считаем, что по всем делам в отношении депутатов наличие политического элемента должен проверять либо Верховный суд, либо Высший антикоррупционный суд. Закон должен предусматривать, что при наличии минимальных подозрений, что дело носит политический характер, если они не были убедительно опровергнуты перед судом, депутат не может быть задержан. Так работает вся мировая юстиция, так работает Интерпол, запрещающий преследование по политическим мотивам. И вы видели, как выдали из Польши Мазура именно на этом основании. То же касается "прослушки" депутатов. Она не может использоваться для политических преследований. Разрешение на прослушку должны давать только по решению Высшего антикоррупционного суда, а не районного суда, как предлагается ввести. Без этого этот законопроект несбалансирован", - отметил нардеп.

По его мнению, законопроект открывает возможности для политических преследований всех депутатов.

"И если чье-то голосование, в первую очередь из большинства, не понравилось кому-то в офисе президента, а у вас такие случаи были? Так этих депутатов будут арестовывать авторитарные режимы? Испания, Германия, Швейцария используют для этой процедуры Верховный Суд. Предлагаем у нас сделать так же", - сказал Княжицкий.