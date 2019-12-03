Экспресс в "Борисполь" за год перевез почти 1 млн пассажиров, - УЗ

3 декабря, 2019, 12:11

За год железнодорожным экспрессом Киев - аэропорт "Борисполь" воспользовались почти 1 млн пассажиров

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба.

"Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт "Борисполь" нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта", - отметил Евгений Кравцов.

По его словам, рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев - Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь-Киев в 19:17.

По словам руководителя Укрзализныци, компания планирует и в дальнейшем развивать этот проект. Сейчас железнодорожники завершают реконструкцию станции Выдубичи, где будет построена остановочная платформа для экспресса.

"Станция Выдубичи превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Кроме того, ожидаем дизель-поезд производства КВСЗ, который мы задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения", - отметил он.

За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.

Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 г.