Экс-шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации
3 декабря, 2019, 17:07
Бывшая шестая ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
Об этом Суарес-Наварро сообщила в Instagram.
Бывшая шестая ракетка мира опубликовала фото где она обнимается с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.
"Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь", - написала испанская теннисистка.
В 2019 году 31-летняя Суарес-Наварро добралась до 1/8 финала Уимблдона, где уступила будущей финалистке турнира американке Серене Уильямс - 2:6, 2:6.
В феврале 2016 года Суарес-Наварро занимала шестое место в мировом рейтинге.
- 28 ноября новый тренер Дайаны Ястремской немец Саша Бажин пригрозил болельщикам иском за распространение слухов о его романе с украинской теннисисткой.
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