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Espreso.tvСпортЭкс-шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации

Экс-шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации


фото: tennisworldusa.org
Бывшая шестая ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Об этом Суарес-Наварро сообщила в Instagram.

Бывшая шестая ракетка мира опубликовала фото где она обнимается с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.

"Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь", - написала испанская теннисистка.

В 2019 году 31-летняя Суарес-Наварро добралась до 1/8 финала Уимблдона, где уступила будущей финалистке турнира американке Серене Уильямс - 2:6, 2:6.

В феврале 2016 года Суарес-Наварро занимала шестое место в мировом рейтинге.

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