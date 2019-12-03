Экс-шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации

3 декабря, 2019, 17:07

Бывшая шестая ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Об этом Суарес-Наварро сообщила в Instagram.

Бывшая шестая ракетка мира опубликовала фото где она обнимается с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.

"Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь", - написала испанская теннисистка.

В 2019 году 31-летняя Суарес-Наварро добралась до 1/8 финала Уимблдона, где уступила будущей финалистке турнира американке Серене Уильямс - 2:6, 2:6.

В феврале 2016 года Суарес-Наварро занимала шестое место в мировом рейтинге.