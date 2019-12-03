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Espreso.tvСпортЭкс-первая ракетка Украины вернется на корт после двухлетнего перерыва

Экс-первая ракетка Украины вернется на корт после двухлетнего перерыва


фото: Reuters
Украинский теннисист Александр Долгополов впервые за два года сыграет на турнире Большого Шлема Australian Open-2020

Об этом сообщает Tennis.life.

На турнире Большого Шлема Australian Open-2020 по защищенному рейтинга сыграют шесть теннисистов, среди них експерша ракетка Украины Александр Долгополов. Последний раз он выходил на корт в мае 2018 года. С тех пор украинец перенес несколько операций на руке.

Для Долгополова Australian Open является самым успешным турниром Большого Шлема. В Мельбурне украинец в 2011 году дошел до четвертьфинала.

 

 

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