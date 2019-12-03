Документ предусматривает фиксацию достижений, - Пристайко о проекте решения на "нормандском саммите"

3 декабря, 2019, 22:42

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в нормандском формате, который был согласован всеми странами

Об этом он рассказал во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает ЕП .

Пристайко отметил, что данный проект был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.

"Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

Он сказал, что документ предусматривает фиксацию шагов.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил министр.

Вадим Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее. То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по по решению встречи глав государств ", - рассказал он.

Пристайко добавил, что речь идет о принципиальных решения, изменяющие содержание Минских договоренностей.

"Это не будет Минск-3", - заявил он.