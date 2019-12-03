Без мелкого шрифта: Нацбанк обязал банки раскрывать полную информацию об услугах

3 декабря, 2019, 11:38

Национальный банк Украины одобрил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п. ", - говорится в сообщении.

Потребители, зайдя на веб-сайт любого банка, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условии получения услуги, рисках, а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Управление защиты потребителей финансовых услуг Национального банка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов.

За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай, добавили в НБУ.

Так, через 6 месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. Также через полгода заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама также должна содержать информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное.

Кроме этого, НБУ принял рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей. Национальный банк рекомендует финансовым учреждениям разработать автоматизированную базу данных, куда будет вноситься вся информация об обращениях граждан.

"Также НБУ рекомендует банкам определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения, проводить программы обучения сотрудников банка, которые работают с клиентами, устранять выявленные при обращении нарушения, а также предупреждать подобные нарушения в отношении других клиентов", - указано в сообщении.