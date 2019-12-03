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Espreso.tvОбществоАльтернатива "бусикам": Укрпочта будет доставлять посылки из Польши

Альтернатива "бусикам": Укрпочта будет доставлять посылки из Польши


фото: 032.ua
"Укрпочта" вместе с польской почтовой компанией InPost начали тестовую доставку посылок в Украину

Об этом в Facebook сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

"Здесь все прозрачно и официально, а гораздо дешевле, чем альтернативные варианты перевозки вещей в Украине. В отличие от "бусиков", которые неизвестно за какое время доставят ваши товары и не несут никакой ответственности за хранение вещей", -написал Смелянский.

По данным "Укрпочты", в Украине насчитывается более 11 тыс. почтовых отделений, в Польше - более 8 тыс. отделений InPost. Срок доставки посылок с центрального склада в Перемышле к точкам "Укрпочты" составит 3-6 дней.

 

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