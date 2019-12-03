180 тысяч гривень собрали на благотворительном турнире по боулингу для детей с синдромом Дауна

3 декабря, 2019, 13:12

В Киеве прошел восьмой благотворительный турнир по боулингу "Кубок открытых сердец 2019". Участники турнира имели целью изменить общественное мнение о людях с синдромом Дауна в Украине

Кроме этого, во время мероприятия собирали средства на образовательные программы "Центра раннего развития" для детей с лишней хромосомой.

"Почти каждый день в Украине рождается один ребенок с синдромом Дауна. То есть каждый день появляется семья, которая нуждается в профессиональной поддержке" Центр раннего развития "посещают родители детей, которые только родились и до восьми лет. У нас есть различные программы для всех возрастов детей ", - отмечает президент благотворительной организации "Даун Синдром" Елена Большанина.

Центр основном финансируется именно благодаря меценатам и подобным благотворительным мероприятиям. Для достижения благородной цели на этот раз собрались 11 команд, в которые вошли представители разного бизнеса с высоким уровнем социальной ответственности.

"Традиционно это мероприятие имело очень большой ажиотаж внутри компании. Столь большой ажиотаж, что часть сотрудников, которые захотели принять участие в этом турнире, приехали из других городов для того, чтобы показать свою поддержку детям с синдромом Дауна и этой организации в целом. Компания "М .С.Л.", как представитель лотерейного бизнеса, поддерживает немало подобных мероприятий, потому что собственно лотерея исторически появилась именно для того, чтобы финансово поддерживать социальные проекты, на которые обычно у государства не хватает средств", - рассказывает PR-менеджер оператора государственных лотерей "М.С.Л." Игорь Садовый.

Непосредственное участие в турнире принимали также и дети и подростки с синдромом Дауна. Их родители отмечают, что самостоятельно начинать заниматься с детьми фактически невозможно, необходима помощь и наставления специалистов. "Центр раннего развития" работает, в первую очередь, с родителями, помогает им психологически и предоставляет педагогические советы.

Кроме призов за игру на боулинг-дорожках, для посетителей и игроков организовали благотворительную лотерею, средства от которой были также направлены на поддержку Центра. После этого настала пора подводить итоги и стало понятно, что по результатам проведения турнира меценаты смогли собрать 180 тыс. гривень. На эти деньги Центр сможет работать и помогать своим клиентам почти три месяца, их должны потратить на помощь маленьким клиентам заведения и их родителям.