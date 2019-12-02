Золотой мяч: стало известно, кто стал лучшим голкипером года
2 декабря, 2019, 22:25
Вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон Беккер стал лучшим голкипером 2019-го года по версии France Football
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 декабря, в Париже проходит церемония награждения Золотой мяч 2019. Также был вручен приз имени Льва Яшина - лучшему вратарю мира.
Голкипер сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алиссон Беккер признан лучшим голкипером 2019-го года, по версии авторитетного журнала France Football.
В этом году 27-летний футболист выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Копа Америка. В текущем сезоне Алиссон провел 11 поединков за "Ливерпуль", в которых пропустил девять мячей и однажды был удален.
- Напомним, в сентябре голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер рассказал, верит ли в собственную победу в номинации Золотой мяч
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджел ван Дейк.
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