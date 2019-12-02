Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Абромавичюса

2 декабря, 2019, 14:22

Об этом он заявил в ходе визита в Литву, передает lrytas.lt .

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (главы" Укроборонпрома ", - ред.), потому что он не является государственным служащим" , - отметил Зеленский.

По его словам, данный факт "не оправдывает ситуацию" с наличием двойного гражданства.

"Я могу обратиться к Абромавичюсу публично и призвать его отказаться от одного из гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", - добавил Зеленский.

Он отметил, что не знал о литовском гражданстве Абромавичюса.