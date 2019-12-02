Зеленский ввел в действие решение СНБО об обеспечении энергобезопасности
2 декабря, 2019, 20:37
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности"
Об этом сообщает указ на сайте президента.
Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
В решении СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности" говорится о необходимости повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности.
В частности, СНБО предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно:
- наращивания объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа до 1 апреля 2020 года;
- создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 1 апреля 2020 года;
- новой редакции Кодекса Украины о недрах.
Также Рада предлагает обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.
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