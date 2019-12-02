Зеленский ввел в действие решение СНБО об обеспечении энергобезопасности

2 декабря, 2019, 20:37

Об этом сообщает указ на сайте президента.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В решении СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности" говорится о необходимости повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности.

В частности, СНБО предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно:

наращивания объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа до 1 апреля 2020 года;

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 1 апреля 2020 года;

новой редакции Кодекса Украины о недрах.

Также Рада предлагает обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.