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Espreso.tvОбществоЗеленский ввел в действие решение СНБО об обеспечении энергобезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО об обеспечении энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности"

Об этом сообщает указ на сайте президента.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В решении СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности" говорится о необходимости повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности.

В частности, СНБО предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно:

  • наращивания объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа до 1 апреля 2020 года;
  • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 1 апреля 2020 года;
  • новой редакции Кодекса Украины о недрах.

Также Рада предлагает обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.

 

 

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