Зеленский рассказал о плане "Б" на случай провала переговоров в Париже

2 декабря, 2019, 15:16

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, отвечая на вопрос по поводу своих действий, если Кремль будет блокировать предложения украинской стороны.

При этом, в чем именно заключается его запасной вариант, Зеленский не уточнил.

"Я не хочу говорить сейчас о моем плане "Б". Поэтому он и называется планом "Б", я верю в план "А". Но он существует, конечно. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой план "Б" не в том, чтобы все осталось так, как сейчас", - сказал президент.

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На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

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