Зеленский рассказал о плане "Б" на случай провала переговоров в Париже
Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, отвечая на вопрос по поводу своих действий, если Кремль будет блокировать предложения украинской стороны.
При этом, в чем именно заключается его запасной вариант, Зеленский не уточнил.
"Я не хочу говорить сейчас о моем плане "Б". Поэтому он и называется планом "Б", я верю в план "А". Но он существует, конечно. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой план "Б" не в том, чтобы все осталось так, как сейчас", - сказал президент.
Читайте также: Зеленский: в любом случае я не начну войну на Донбассе
На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.
Читайте также: Зеленский рассказал, боится ли он остаться один на один с Путиным на саммите в Париже
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-