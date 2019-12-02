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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал о плане "Б" на случай провала переговоров в Париже

Зеленский рассказал о плане "Б" на случай провала переговоров в Париже


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заверил, что у него есть запасной план на случай провала переговоров с Россией в нормандском формате

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, отвечая на вопрос по поводу своих действий, если Кремль будет блокировать предложения украинской стороны.

При этом, в чем именно заключается его запасной вариант, Зеленский не уточнил.

"Я не хочу говорить сейчас о моем плане "Б". Поэтому он и называется планом "Б", я верю в план "А". Но он существует, конечно. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой план "Б" не в том, чтобы все осталось так, как сейчас", - сказал президент.

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На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

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  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.
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