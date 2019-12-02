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Espreso.tvМирЗеленский рассказал о гарантиях европейцев сохранить санкции

Зеленский рассказал о гарантиях европейцев сохранить санкции


фото: spiegel
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры гарантировали ему сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины

Об этом Зеленский заявил в интервью Der Spiegel и ряду других европейских изданий.

"Европейские лидеры гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем оккупированные территории", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отказался комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сославшись на то, что Киев не является членом Альянса.

  • В понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ).
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