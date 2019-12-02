Зеленский рассказал о гарантиях европейцев сохранить санкции

2 декабря, 2019, 13:10

Об этом Зеленский заявил в интервью Der Spiegel и ряду других европейских изданий.

"Европейские лидеры гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем оккупированные территории", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отказался комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сославшись на то, что Киев не является членом Альянса.