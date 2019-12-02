Зеленский рассказал о гарантиях европейцев сохранить санкции
2 декабря, 2019, 13:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры гарантировали ему сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины
Об этом Зеленский заявил в интервью Der Spiegel и ряду других европейских изданий.
"Европейские лидеры гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем оккупированные территории", - отметил Зеленский.
Вместе с тем, президент Украины отказался комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сославшись на то, что Киев не является членом Альянса.
- В понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ).
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