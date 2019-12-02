 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский должен озвучить лидерам фракций переговорную позицию на саммит 9 декабря, - Геращенко

Зеленский должен озвучить лидерам фракций переговорную позицию на саммит 9 декабря, - Геращенко


фото: rada.gov.ua
Партия "Европейская солидарность" хочет услышать переговорные позиции Украины перед саммитом в Париже 9 декабря от президента Владимира Зеленского

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете, передает Еспресо.TV .

"Сегодня страну и экспертная среда больше всего беспокоит план - существует ли он вообще, - с которым президент Зеленский поедет на Нормандский формат в Париже", - пояснила народный депутат.

Геращенко отметила, что ее партия публично обращается к президенту Украины, чтобы тот встретился с лидерами парламентских фракций и обсудил "красные линии" Украины, - цитата - "недопустимо переходить, в том числе и в парламенте".

Также нардеп подчеркнула политику собственной партии, которая состоит в признании, именно временного статуса осуществления местного самоуправления по особыму порядку во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтверждено постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус", - добавила политик.

  • Напомним, ранее Ирина Геращенко высказалась за создание ВСК относительно давления власти на правоохранительные органы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать