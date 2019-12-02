Зеленский должен озвучить лидерам фракций переговорную позицию на саммит 9 декабря, - Геращенко

2 декабря, 2019, 14:54

Партия "Европейская солидарность" хочет услышать переговорные позиции Украины перед саммитом в Париже 9 декабря от президента Владимира Зеленского

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете, передает Еспресо.TV .



"Сегодня страну и экспертная среда больше всего беспокоит план - существует ли он вообще, - с которым президент Зеленский поедет на Нормандский формат в Париже", - пояснила народный депутат.



Геращенко отметила, что ее партия публично обращается к президенту Украины, чтобы тот встретился с лидерами парламентских фракций и обсудил "красные линии" Украины, - цитата - "недопустимо переходить, в том числе и в парламенте".



Также нардеп подчеркнула политику собственной партии, которая состоит в признании, именно временного статуса осуществления местного самоуправления по особыму порядку во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.



"Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтверждено постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус", - добавила политик.