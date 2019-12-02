Задержанные по делу об убийстве ребенка в Киеве воевали в АТО, - СМИ

2 декабря, 2019, 22:48

Двое молодых людей, задержанных по подозрению в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, оказались ветеранами антитеррористической операции на востоке Украины

Об этом сообщает ТСН.

Так, командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт подтвердил журналистам, что один из задержанных - Андрей Лаврега - провоевал снайпером 3 года.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны пошел месяцев семь назад, пошел со словами, что больше не может", - сказал журналистам Гергерт.

По данным издания, другой задержанный также имеет боевой опыт в АТО, а смертельный выстрел был произведен из номера хостела в доме неподалеку. При этом камера наблюдения зафиксировала, как один из парней выходил из хостела через несколько минут после выстрела.

Источник фото: tsn.ua