Из-за снегопада в США отменили более 900 авиарейсов, еще почти 8 тысяч перенесли
2 декабря, 2019, 17:15
На выходных в США из-за сильных снегопадов было отменено более 900 авиарейсов
Как сообщает USA Today , более 7700 рейсов перенесли.
Отмечается, что в авиакомпании American Airlines на период с 30 ноября по 3 декабря были запланированы более 27 000 рейсов с участием более 2,6 млн пассажиров.
Напомним, в Канаде из-за снегопада столкнулись почти 40 автомобилей, есть погибшие.
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