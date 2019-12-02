Из-за снегопада в США отменили более 900 авиарейсов, еще почти 8 тысяч перенесли

2 декабря, 2019, 17:15

На выходных в США из-за сильных снегопадов было отменено более 900 авиарейсов

Как сообщает USA Today , более 7700 рейсов перенесли.

Отмечается, что в авиакомпании American Airlines на период с 30 ноября по 3 декабря были запланированы более 27 000 рейсов с участием более 2,6 млн пассажиров.

Напомним, в Канаде из-за снегопада столкнулись почти 40 автомобилей, есть погибшие.