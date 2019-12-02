Возвращение пленных, прекращение огня, деоккупация: Зеленский рассказал о подготовке к "нормандской" встрече

2 декабря, 2019, 17:04

Об этом Зеленский заявил в видеообращении с беговой дорожки, которое обнародовал в Facebook.

"На этой неделе мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Эта встреча - это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии, но совсем не тишины, а реальной войны на фронте в нашем Донбассе. Это большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению, самое главное, всех наших людей, их очень много, их ждут семьи ", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил усилия по фактическому прекращению огня на Донбассе и возвращения территорий.

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. Также в этом диалоге очень важно не просто поднять темы, а решить вопрос возвращения наших территорий. В какие сроки, как мы можем вернуть территории и быть одной страной", - добавил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что "никакой измены не было и не может быть" и отметил дипломатический путь завершения войны.

"Не верьте никому. Войной никто никуда не может уйти, не хочет пойти и терять еще сотни тысяч людей. Мы не можем себе это позволить, поэтому только дипломатия", - подытожил Зеленский.