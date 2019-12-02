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Espreso.tvСпортВо время боя российского боксера к его тренеру позвонил Ломаченко и дал победный совет

Во время боя российского боксера к его тренеру позвонил Ломаченко и дал победный совет


фото: Instagram
Известный украинский боксер Василий Ломаченко дал победный совет россиянину Александру Беспутину в поединке за титул WBA Regular в полусреднем весе против Раджаба Бутаева

Об этом сообщает ua-football.com .

На прошлой неделе, в Монте-Карло, состоялся поединок за титул WBA Regular в полусреднем весе (до 66,7 кг.) Россиянин Александр Беспутин единогласным решением судей избил своего соотечественника Раджаба Бутаева.

Беспутин давно дружит с украинскими боксерами. Александр Усик лично присутствовал на поединке, а Василий Ломаченко поддерживал товарища на расстоянии. При этом он принял непосредственное участие в бою - в перерыве между раундами в углу Беспутина передали, что Ломаченко звонил и просил активнее работать по корпусу Бутаева.

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