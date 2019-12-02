Во время боя российского боксера к его тренеру позвонил Ломаченко и дал победный совет
2 декабря, 2019, 13:35
Известный украинский боксер Василий Ломаченко дал победный совет россиянину Александру Беспутину в поединке за титул WBA Regular в полусреднем весе против Раджаба Бутаева
Об этом сообщает ua-football.com .
На прошлой неделе, в Монте-Карло, состоялся поединок за титул WBA Regular в полусреднем весе (до 66,7 кг.) Россиянин Александр Беспутин единогласным решением судей избил своего соотечественника Раджаба Бутаева.
Беспутин давно дружит с украинскими боксерами. Александр Усик лично присутствовал на поединке, а Василий Ломаченко поддерживал товарища на расстоянии. При этом он принял непосредственное участие в бою - в перерыве между раундами в углу Беспутина передали, что Ломаченко звонил и просил активнее работать по корпусу Бутаева.
- Напомним, 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
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