Во время боя российского боксера к его тренеру позвонил Ломаченко и дал победный совет

2 декабря, 2019, 13:35

Известный украинский боксер Василий Ломаченко дал победный совет россиянину Александру Беспутину в поединке за титул WBA Regular в полусреднем весе против Раджаба Бутаева

Об этом сообщает ua-football.com .

На прошлой неделе, в Монте-Карло, состоялся поединок за титул WBA Regular в полусреднем весе (до 66,7 кг.) Россиянин Александр Беспутин единогласным решением судей избил своего соотечественника Раджаба Бутаева.

Беспутин давно дружит с украинскими боксерами. Александр Усик лично присутствовал на поединке, а Василий Ломаченко поддерживал товарища на расстоянии. При этом он принял непосредственное участие в бою - в перерыве между раундами в углу Беспутина передали, что Ломаченко звонил и просил активнее работать по корпусу Бутаева.