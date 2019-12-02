 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ живут 2 млн украинцев, но нет ни одной украинской школы, - МОН Украины на форуме ООН

В РФ живут 2 млн украинцев, но нет ни одной украинской школы, - МОН Украины на форуме ООН

В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения, хотя, по официальным данным, в стране проживает 2 млн украинцев

Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, сообщает Укринформ.

"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил Кононенко.

Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированном Крыму. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать