В РФ живут 2 млн украинцев, но нет ни одной украинской школы, - МОН Украины на форуме ООН
Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, сообщает Укринформ.
"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил Кононенко.
Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированном Крыму. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.
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