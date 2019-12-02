В правительстве приняли решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, - Оржель

2 декабря, 2019, 13:57

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаз и Укрэнерго

Об этом он заявил во время брифинга, передает Экономическая правда .

"Мы прекратили полномочия председателя" Энергоатома ", это большое кадровое решение. Вместе с тем, можем говорить, что было принято политическое решение о смене руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний ", - заявил Оржель.

Министр также подчеркнул, что по каждому из стратегических предприятий определенные вопросы по эффективности использования средств и злоупотреблениях.

В то же время он отметил, что предыдущие руководители могут в будущем вернуться на свои должности.

"Вместе с тем это прекращении полномочий, оно позволяет тому же человеку участвовать в новом конкурсе", - подчеркнул Оржель.

Оржель, отвечая на вопрос журналистки также подтвердил, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго.