 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве приняли решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, - Оржель

В правительстве приняли решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, - Оржель

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаз и Укрэнерго

Об этом он заявил во время брифинга, передает Экономическая правда .

"Мы прекратили полномочия председателя" Энергоатома ", это большое кадровое решение. Вместе с тем, можем говорить, что было принято политическое решение о смене руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний ", - заявил Оржель.

Министр также подчеркнул, что по каждому из стратегических предприятий определенные вопросы по эффективности использования средств и злоупотреблениях.

В то же время он отметил, что предыдущие руководители могут в будущем вернуться на свои должности.

"Вместе с тем это прекращении полномочий, оно позволяет тому же человеку участвовать в новом конкурсе", - подчеркнул Оржель.

Оржель, отвечая на вопрос журналистки также подтвердил, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать