В первые дни зимы доллар и евро в Украине продолжают падать
2 декабря, 2019, 10:30
2 декабря доллар подешевел на 6 копеек и стоит 23,97 грн
Согласно данным НБУ , 2 декабря за один американский доллар придется выложить 23,97 грн.
На межбанке американскую валюту покупают по 23,94 грн, а продают - по 23,97 грн.
Евро также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 29 ноября. Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 26,33 гривны.
На межбанке евро покупают по 26,37 грн, а продают за 26,4 грн.
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