В первые дни зимы доллар и евро в Украине продолжают падать

2 декабря, 2019, 10:30

2 декабря доллар подешевел на 6 копеек и стоит 23,97 грн

Согласно данным НБУ , 2 декабря за один американский доллар придется выложить 23,97 грн.

На межбанке американскую валюту покупают по 23,94 грн, а продают - по 23,97 грн.

Евро также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 29 ноября. Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 26,33 гривны.

На межбанке евро покупают по 26,37 грн, а продают за 26,4 грн.