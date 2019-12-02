 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО распространяют фейки о "плане Зеленского по депортации жителей Донбасса", СНБО отреагировало

В ОРДЛО распространяют фейки о "плане Зеленского по депортации жителей Донбасса", СНБО отреагировало


фото: rnbo.gov.ua
Пропагандисты в ОРДЛО придумали фейк, якобы команда президента Украины Владимира Зеленского разработала "План депортации народа Донбасса". Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал его "фейком"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой государственной стратегии реинтеграции Донбасса - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе ", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях.

"Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городам и селам с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой "Украине", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на такие провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский .

"Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа и его реалистичности", - сказал он.

Ранее в "ДНР" и "ЛНР" придумали фейк, якобы команда президента Украины Владимира Зеленского разработала "План депортации народа Донбасса", и взялись массово его комментировать в своих СМИ и возмущаться "негуманностью" киевской власти.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать