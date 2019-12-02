В ОРДЛО распространяют фейки о "плане Зеленского по депортации жителей Донбасса", СНБО отреагировало
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой государственной стратегии реинтеграции Донбасса - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе ", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях.
"Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городам и селам с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой "Украине", - отметил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на такие провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский .
"Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа и его реалистичности", - сказал он.
Ранее в "ДНР" и "ЛНР" придумали фейк, якобы команда президента Украины Владимира Зеленского разработала "План депортации народа Донбасса", и взялись массово его комментировать в своих СМИ и возмущаться "негуманностью" киевской власти.
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