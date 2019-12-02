 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ оккупированном Луганске Россия предоставила государственную аккредитацию одному из вузов

В оккупированном Луганске Россия предоставила государственную аккредитацию одному из вузов


фото: mapio
Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил в России аккредитацию с правом выдавать дипломы российского образца

Об этом стало известно из распоряжения российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает Еспресо.TV .

В документе говорится, что университет в оккупации ЛДМУ получил аккредитацию сроком на 6 лет. Согласно проведенной российскими чиновниками экспертизы, оккупационный вузов сможет предоставлять дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

В приказе говорится - "Признать ... Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности ... сроком на 6 лет".

  • Напомним, Луганский государственный медицинский университет существует в 2 юрисдикциях: в 2014 году часть преподавателей и студентов эвакуировалась на подконтрольную Украины территорию в город Рубежное Луганской области. В новости речь идет о той части вузов, не эвакуировалась на подконтрольную Украины территорию и функционирует в российской оккупации в Луганске.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать