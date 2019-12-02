В оккупированном Луганске Россия предоставила государственную аккредитацию одному из вузов
2 декабря, 2019, 12:57
Об этом стало известно из распоряжения российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает Еспресо.TV .
Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил в России аккредитацию с правом выдавать дипломы российского образца
Об этом стало известно из распоряжения российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает Еспресо.TV .
В документе говорится, что университет в оккупации ЛДМУ получил аккредитацию сроком на 6 лет. Согласно проведенной российскими чиновниками экспертизы, оккупационный вузов сможет предоставлять дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.
В приказе говорится - "Признать ... Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности ... сроком на 6 лет".
- Напомним, Луганский государственный медицинский университет существует в 2 юрисдикциях: в 2014 году часть преподавателей и студентов эвакуировалась на подконтрольную Украины территорию в город Рубежное Луганской области. В новости речь идет о той части вузов, не эвакуировалась на подконтрольную Украины территорию и функционирует в российской оккупации в Луганске.
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