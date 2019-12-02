В оккупированном Луганске Россия предоставила государственную аккредитацию одному из вузов

2 декабря, 2019, 12:57

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил в России аккредитацию с правом выдавать дипломы российского образца

Об этом стало известно из распоряжения российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает Еспресо.TV .



В документе говорится, что университет в оккупации ЛДМУ получил аккредитацию сроком на 6 лет. Согласно проведенной российскими чиновниками экспертизы, оккупационный вузов сможет предоставлять дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.



В приказе говорится - "Признать ... Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности ... сроком на 6 лет".