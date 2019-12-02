В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший
2 декабря, 2019, 22:21
В понедельник, 2 декабря, в Киеве произошел конфликт со стрельбой в ресторане по ул. Антоновича
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок", - говорится в сообщении.
По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, после чего все нападавшие скрылись на автомобиле.
В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему предоставили медицинскую помощь на месте событий.
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