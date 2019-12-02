В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

2 декабря, 2019, 22:21

В понедельник, 2 декабря, в Киеве произошел конфликт со стрельбой в ресторане по ул. Антоновича

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок", - говорится в сообщении.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, после чего все нападавшие скрылись на автомобиле.

В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему предоставили медицинскую помощь на месте событий.