В феврале и марте в Украине могут возникнуть проблемы с газоснабжением без транзита из РФ, - министр
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает РБК-Украина.
"Единственным техническим риском, что может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ. В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему ", - сообщил Оржель.
Он также выразил уверенность в том, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа. В частности, переговоры о транзите сейчас находятся на стадии технических консультаций, а в ближайшее время страны могут начать обсуждение характеристик будущего соглашения о транзите.
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