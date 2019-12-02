В феврале и марте в Украине могут возникнуть проблемы с газоснабжением без транзита из РФ, - министр

2 декабря, 2019, 13:31

В холодные дни февраля и марта в Украине могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах, если Украина и Россия не заключат нового соглашения о транзите российского газа

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает РБК-Украина.

"Единственным техническим риском, что может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ. В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему ", - сообщил Оржель.

Он также выразил уверенность в том, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа. В частности, переговоры о транзите сейчас находятся на стадии технических консультаций, а в ближайшее время страны могут начать обсуждение характеристик будущего соглашения о транзите.