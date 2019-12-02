В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО
Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
"В понедельник, 2 декабря, в Тарту на базе Академии Сил обороны начались масштабные киберучения НАТО. В учениях Cyber Coalition, которые пройдут до 6 декабря, принимают участие представители 27 из 29 стран НАТО, на месте также 6 партнеров альянса - Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обучение Cyber Coalition проводятся в Эстонии в седьмой раз.
Страны-участницы представят около 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и чиновников, представителей бизнеса. Во время учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки, чтобы в тесной координации друг с другом участники предотвратили ее влияния на жизненно важные системы государства, а также отработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.
Следует отметить, что Эстония первой из стран НАТО стала жертвой масштабной кибератаки в 2007 году. Она началась 27 апреля 2007 года во время обострения российско-эстонских отношений, что связано с переносом памятника Бронзовому солдату в Таллинне с исторического центра города на военное кладбище. Скоординированная атака хакеров на некоторое время вывела из строя сайты парламента Эстонии, министерств, банковских учреждений, средств массовой информации. Считается, что эта кибератака была одной из самых организованных и массовых в истории Интернета.
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