В декабре Фонд госимущества рассчитывает продать 147 объектов госимущества

2 декабря, 2019, 16:58

К концу 2019 года Фонд государственного имущества планирует продать через систему Prozorro.Продажи 147 объектов государственной собственности в пределах малой приватизации

Об этом говорится в сообщении фонда.

Общую стоимость выставленных на продажу объектов Фонд госимущества оценил в 274, 1 млн грн. Продажа будет происходить через 44 электронных площадки через систему Prozorro.Продажи:

"Среди крупнейших объектов по стоимости является единый имущественный комплекс "Трансмаш" в Кривом Роге, незавершенное строительство "Оздоровительного комплекса "Прикарпатье" Национального банка Украины в Яремче, незавершенное строительство энергоцеха площадью 9 577,8 м² возле станции метро "Шулявская" в Киеве и другие объекты ", - сообщают в Фонде госимущества.