Укрзализныця планирует потратить 1,1 млрд на обновление пассажирских вагонов

2 декабря, 2019, 16:13

В 2020 году Укрзализныця рассчитывает потратить 600 млн грн на покупку новых пассажирских вагонов, а еще 500 млн грн - на модернизацию существующих

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Всего за год компания планирует приобрести 26 новых пассажирских вагонов. Модернизацию должны пройти еще 40 вагонов, которые сейчас используются для перевозки пассажиров.

"Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити +", - сообщили в компании.

Там отмечают, что последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривали в 2018 году. С тех пор существенно выросли цены на комплектующие для пассажирских вагонов.

"Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", - сообщают в Укрзализныце.