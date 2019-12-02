Украинские стартапы смогут получить от государства гранты до $ 75 тыс.

2 декабря, 2019, 14:55

Правительство увеличило объем программы финансирования украинских стартапов еще на 50 млн грн - до 440 млн грн

Об этом сказал Алексей Гончарук во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов, передает пресс служба.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год ", - пояснил Гончарук.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронной коммерции, интернет вещей.

Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оценивает и выбирает совет независимых инвестиционных экспертов, объяснили в Министерстве цифровой трансформации.

Предусмотрено предоставление безвозвратной финансовой помощи стартапам на начальных стадиях развития - pre-seed и seed. Стартапы на стадиях pre-seed будут получать гранты в размере до $ 25 000, seed - до $ 50 000. Таким образом, один стартап может получить финансирование в размере до $ 75000.

Участники могут использовать грант на: