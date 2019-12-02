Украинские стартапы смогут получить от государства гранты до $ 75 тыс.
Об этом сказал Алексей Гончарук во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов, передает пресс служба.
"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год ", - пояснил Гончарук.
Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронной коммерции, интернет вещей.
Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оценивает и выбирает совет независимых инвестиционных экспертов, объяснили в Министерстве цифровой трансформации.
Предусмотрено предоставление безвозвратной финансовой помощи стартапам на начальных стадиях развития - pre-seed и seed. Стартапы на стадиях pre-seed будут получать гранты в размере до $ 25 000, seed - до $ 50 000. Таким образом, один стартап может получить финансирование в размере до $ 75000.
Участники могут использовать грант на:
- создание прототипа
- подтверждение концепции
- развитие бизнеса
- регистрацию прав интеллектуальной собственности,
- тестирование и пилотирование разработанных инновационных решений / технологий
- подготовку бизнес-планов для дальнейшего привлечения акционерного и долгового капитала
- коммерциализацию продукта и т.
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