Убийство 3-летнего мальчика в центре Киева: певица Билык была крестной матерью погибшего малыша

2 декабря, 2019, 10:58

Певица Ирина Билык была крестной погибшего вчера в центре Киева 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

Билык написала об этом в Facebook.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло ... Убито маленького ребенка, замечательного малыша, крестной которого являюсь я ...", - поделилась Ирина.