Убийство 3-летнего мальчика в центре Киева: певица Билык была крестной матерью погибшего малыша
2 декабря, 2019, 10:58
Певица Ирина Билык была крестной погибшего вчера в центре Киева 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева
Билык написала об этом в Facebook.
"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло ... Убито маленького ребенка, замечательного малыша, крестной которого являюсь я ...", - поделилась Ирина.
- Напомним, что трагедия произошла 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Нападающий выстрелил в автомобиль, в котором был Соболев с семьей. Пуля попала в малыша. Мальчик умер в карете "скорой".
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