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Espreso.tvОбществоУбийство 3-летнего мальчика в центре Киева: певица Билык была крестной матерью погибшего малыша

Убийство 3-летнего мальчика в центре Киева: певица Билык была крестной матерью погибшего малыша


фото: kiev.informator
Певица Ирина Билык была крестной погибшего вчера в центре Киева 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

Билык написала об этом в Facebook.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло ... Убито маленького ребенка, замечательного малыша, крестной которого являюсь я ...", - поделилась Ирина.

  • Напомним, что трагедия произошла 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Нападающий выстрелил в автомобиль, в котором был Соболев с семьей. Пуля попала в малыша. Мальчик умер в карете "скорой".
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