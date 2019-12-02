У нас пристрелят еще до инаугурации: Галкин о намерении идти в президенты РФ

2 декабря, 2019, 14:53

Об этом Галкин заявил во время своего выступления в Кремлевском дворце 30 ноября.



"Страшно - ты никуда не выдвинулся, а тебя уже в нашей стране готовы голосовать ... Приятно, что люди до сих пор верят, что они еще что-то решают на выборах ... После этого я честно написал, что не хочу быть президентом РФ , на что меня спросили: "А президентом Украины?". В комментариях же не видно, кто это написал- простая бабушка из Украины или ... (показывает рукой вверх). А может, сам Зеленский. он уже сказал, что он устал . От Коломойского ", - отметил Галкин.



Он сказал, что с тех пор, как в Украине президентом стал Зеленский, российские власти стала на него смотреть "совершенно по-другому".



"Хочу пообещать, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - добавил Галкин.