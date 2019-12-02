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Espreso.tvОбществоСуд отказал в открытии данных об украинской земле

Суд отказал в открытии данных об украинской земле


фото: censor.net
Окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать данные о земле вопреки законодательству

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот .

Отказ открывать данные о земле суд объяснил техническими вопросами.

"В Государственном земельном кадастре зарегистрировано около 19,5 млн земельных участков, технически делает невозможным предоставление такой информации в запрашиваемому истцом виде", - говорится в решении суда.

Пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного банка может только государство.

В Опендатабот считают, что такая непрозрачность оставляет большой простор для злоупотреблений. Информация о земельных участков, их назначение и владельцев, по законодательству, должна быть открытой.

"Есть схемы, которые мы легко могли обнаружить с помощью открытых данных о земле. Например, в тексте проекта закона о рынке земли есть запрет одному лицу владеть более чем 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (200-250 тысяч га). Это нужно, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию земель у ограниченного количества людей.

Кроме этого, некоторые участки принадлежат одним и тем же людям через фиктивные фирмы и подставные лица. В части участков незаконным путем изменено назначение. На некоторых участках, где согласно реестра нет ничего, кроме степи или леса, ведутся нелегальные разработки полезных ископаемых.

Все эти явления могли бы анализировать граждане, если бы данные о земле были открытыми ", - комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

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