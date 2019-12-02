США согласовали вступление Северной Македонии в НАТО
2 декабря, 2019, 08:15
Соединенные Штаты Америки ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Об этом написал в Twitter государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.
Северная Македония станет новым членом НАТО, если такие же протоколы ратифицируют всех 29 членов Альянса. 25 стран уже сделали это.
Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia's @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO's 30th Ally! #WeAreNATO , and we are #AlliedStrong .- Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 2, 2019
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