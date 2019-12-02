США согласовали вступление Северной Македонии в НАТО

2 декабря, 2019, 08:15

Соединенные Штаты Америки ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Об этом написал в Twitter государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Северная Македония станет новым членом НАТО, если такие же протоколы ратифицируют всех 29 членов Альянса. 25 стран уже сделали это.