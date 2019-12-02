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Espreso.tvОбществоСБУ задержала мужчину, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"

СБУ задержала мужчину, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"


фото: ssu.gov.ua
СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания так называемой "Одесской народной республики" и призывал к федерализации юго-восточных регионов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина размещал в соцсетях антиукраинские лозунги, провоцировал дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе. Он призывал к изменению границ территории Украины, инспирировал межнациональные конфликты.

Установлено, что провокатор ездил во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

По месту жительства агитатора правоохранители обнаружили доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

 

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