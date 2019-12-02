СБУ задержала мужчину, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"
2 декабря, 2019, 16:38
СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания так называемой "Одесской народной республики" и призывал к федерализации юго-восточных регионов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина размещал в соцсетях антиукраинские лозунги, провоцировал дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе. Он призывал к изменению границ территории Украины, инспирировал межнациональные конфликты.
Установлено, что провокатор ездил во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
По месту жительства агитатора правоохранители обнаружили доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.
Злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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