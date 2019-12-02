САП открыла дело из-за якобы записей разговора "Юзика" с полицией Кривого Рога. ДОКУМЕНТ

2 декабря, 2019, 18:48

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия "Юзика" Корявченкова с полицией Кривого Рога

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры изданию "Судебный репортер", которое получила Радио Свобода.

По заявлению начальника третьего отдела САП, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе.

Досудебное расследование поручили детективам НАБУ. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.