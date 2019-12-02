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Espreso.tvОбществоРябошапка назначил начальника Департамента надзора по преступлениям в условиях вооруженного конфликта

Рябошапка назначил начальника Департамента надзора по преступлениям в условиях вооруженного конфликта

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Юрия Рудя начальником новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"До этого Юрий Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствах Главной военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

За время работы Юрий Рудь обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным производствам по решению и ведению агрессивной войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушению законов и обычаев ведения войны, совершению других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма.

В департамент планируют передать более 200 уголовных производств, в частности по Иловайскому котлуи Дебальцевской трагедии, сбиванию самолете рейса MH17, захвату АР Крым, "делу моряков", фактов решения и ведения вооруженной агрессии Россией, системного пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполицией.

  • Напомним, ранее сообщалось о создании в ГПУ департамента по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
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