Рябошапка назначил начальника Департамента надзора по преступлениям в условиях вооруженного конфликта
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"До этого Юрий Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствах Главной военной прокуратуры", - говорится в сообщении.
За время работы Юрий Рудь обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным производствам по решению и ведению агрессивной войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушению законов и обычаев ведения войны, совершению других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма.
В департамент планируют передать более 200 уголовных производств, в частности по Иловайскому котлуи Дебальцевской трагедии, сбиванию самолете рейса MH17, захвату АР Крым, "делу моряков", фактов решения и ведения вооруженной агрессии Россией, системного пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.
Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполицией.
- Напомним, ранее сообщалось о создании в ГПУ департамента по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
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