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Espreso.tvОбщество"Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя россиянами": Зеленский о деоккупации Донбасса

"Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя россиянами": Зеленский о деоккупации Донбасса


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что на оккупированных территориях Донбасса не все хотят в Россию и нужно вернуть "ум" людей

Об этом он заявил в интервью западным СМИ - Der Spiegel , Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть и "блуждающие". И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать на территории Украины: "Я гражданин России и это моя земля" - я считаю это неправильным и несправедливым. Это так не работает ", сказал Зеленский.

По его словам, человек, который имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, сбился с пути. Президент отметил, что нужно бороться за тех, кто не определился.

"Этих людей надо вернуть, за них надо бороться. За людей, которые считают себя россиянами, я бы не стал бороться ", - добавил Зеленский.

  • Также Зеленский отметил, что выборы на Донбассе можно проводить только по украинскому законодательству и только после деоккупации.

 

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