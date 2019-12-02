"Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя россиянами": Зеленский о деоккупации Донбасса

2 декабря, 2019, 12:19

Об этом он заявил в интервью западным СМИ - Der Spiegel , Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть и "блуждающие". И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать на территории Украины: "Я гражданин России и это моя земля" - я считаю это неправильным и несправедливым. Это так не работает ", сказал Зеленский.

По его словам, человек, который имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, сбился с пути. Президент отметил, что нужно бороться за тех, кто не определился.

"Этих людей надо вернуть, за них надо бороться. За людей, которые считают себя россиянами, я бы не стал бороться ", - добавил Зеленский.