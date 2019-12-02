"Самый высокий риск был - атака на Киев с севера": Парубий рассказал о начале агрессии РФ и искаженных отчетах СБУ

2 декабря, 2019, 22:44

Экс-секретарь СНБО Андрей Парубий рассказал о своих первых неделях работы в Совете нацбезопасности

О этом он сказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV

"Украинские силовые структуры и специальные органы, в них были инкорпорированы агенты влияния России. Я, когда в первые дни стал секретарем СНБО, и мне начали приносить так называемую "секретку", документы, которые приходят из Службы безопасности, а я параллельно нескольких своих советников отослал в Крым, чтобы ежедневно мониторить ситуацию, и на каком этапе, я понял, что мне присылают не объективную информацию от украинских подразделений СБУ, а специально искаженную под интерес РФ и оккупантов. В конце концов, только 10% тех, кто были в Крыму остались верными присяге Украины ", - сказал Парубий.

Он отметил, что такое состояние было тогда по всей стране, в частности в Киеве.

"Это то состояние, в котором мы были. Я напомню, тогда в Киеве не было правоохранителей на улицах. Когда мне это вспоминают - я вспоминаю самоооборону Майдана, которая фактически выполняла функцию правоохранителей. Не только армии, но и часто и милиции не было. Они часто были под влиянием других людей и другого государства ", - сказал экс-секретарь СНБО.

Он добавил, что руководство готовилось к нападению РФ по всем направлениям.

"И в тот же период РФ сконцентрировала войска на четырех направлениях. Мы все время понимали, что может произойти атака с любого направления. Я даже помню, когда был секретарем СНБО, в эти считанные часы, когда удавалось спать, я ночью просыпался от ужаса: "с какого направления они пойдут". И нам надо было с тем ресурсом, который должен был обеспечить безопасность во всех направлениях, все боеспособные части собрать для того, чтобы при любом развитии событий. Самый высокий риск был - атака на Киев с севера . Для того, чтобы защитить столицу, страну. В тот период, нам необходимо было принимать сверхусилия. И я считаю, что одно из ключевых решений было - создание добровольческого движения ", - сказал Парубий.