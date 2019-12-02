"Позавтракаем голыми?": Представительство ООН в Украине придумало 100 способов предложить секс партнеру

2 декабря, 2019, 16:14

Представительство ООН в Украине предложило украинцам 100 вариантов намеков, с помощью которых можно предложить заняться сексом

Ознакомиться с предложенными формулировками можно по ссылке.

Предлагаются довольно неочевидные метафоры: "Поставим иглу на твою пластинку ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Хочешь, разденемся и увидим, что из этого получится?", "Разнесем эту кровать?", "Сексанем?", "Вжарим? " и еще более 90 других вариантов.

Необходимость объяснять, что нужно обязательно спрашивать согласия партнера перед сексом, обоснована тем, что в Украине до сих пор существует стереотип, что секс - это супружеский долг, и изнасилования в семье не существует.

По данным Фонда народонаселения в Украине, 33% мужчин в нашей стране считают, что если женщина не оказывала физического сопротивления, то это не считается изнасилованием. Важно учитывать, что жертвы изнасилования могут реагировать на него совершенно по-разному и не обязательно вырываться и кричать. Жертва может быть не в состоянии говорить, предоставлять физический отпор или решить не сопротивляться, боясь получить физические увечья или из-за страха быть убитой. Изнасилование могут происходить в браке или в паре, которые вместе уже много лет. Ведь наличие отношений не означает, что человек готов заниматься сексом со своим партнером в любой момент.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря ООН проводит кампанию "16 дней против гендерного насилия".