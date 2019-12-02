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Espreso.tvОбщество"Нашли интересное решение, что снизит тарифы на тепло вдвое" - Зеленский

"Нашли интересное решение, что снизит тарифы на тепло вдвое" - Зеленский


фото: reuters
Украинское правительство совместно с президентом разработали решение для проблемы высокой стоимости тарифов на ЖКХ, что позволит снизить их вдвое

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, правительство работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление.

"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены", - заявил Зеленский.

  • Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Как отметил премьер, принятие закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "людям главное понимать, что не будет выше, а будет меньше".

 

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