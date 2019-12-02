"Нашли интересное решение, что снизит тарифы на тепло вдвое" - Зеленский

2 декабря, 2019, 16:44

Украинское правительство совместно с президентом разработали решение для проблемы высокой стоимости тарифов на ЖКХ, что позволит снизить их вдвое

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, правительство работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление.

"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены", - заявил Зеленский.