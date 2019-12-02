"Нашли интересное решение, что снизит тарифы на тепло вдвое" - Зеленский
2 декабря, 2019, 16:44
Украинское правительство совместно с президентом разработали решение для проблемы высокой стоимости тарифов на ЖКХ, что позволит снизить их вдвое
Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, правительство работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление.
"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены", - заявил Зеленский.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Как отметил премьер, принятие закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "людям главное понимать, что не будет выше, а будет меньше".
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться